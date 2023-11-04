Переговорів із РФ не буде, західні лідери не тиснуть на Україну — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію щодо тиску на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів із Росією.



«Всі знають моє ставлення, яке збігається із ставленням українського суспільства. Ніхто не давить на мене сьогодні. Все це було з початку війни до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, США», — сказав він 4 листопада у Києві на пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.



Він зазначив, що Росія не отримає бажаних територій.



«Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали — не буде такого», — заявив Зеленський.



Президент вважає, що на полі бою наразі не патова ситуація для України. Він нагадав, що минулого року, коли звільняли Харківську область, багато хто називав ситуацію патовою, проте «кілька військових хитрощів» допомогли Україні досягти успіхів.



«Ми не маємо права опускати руки. Яка альтернатива? Що треба віддати третину нашої держави? Це ж буде лише початок. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми ж для себе зробили висновки… Треба більше працювати з партнерами з ППО, розблокувати небо, дати нашим бійцям можливість провести наступальні дії», — додав Зеленський.