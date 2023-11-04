ВСУ уничтожили два российских бронетранспортера в Луганской области
В Луганской области артиллеристы 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили сразу два российских бронетранспортера. Украинские военные разбили два многоцелевых легких бронированных транспортера-тягача (МТ-ЛБ).
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