Британская разведка объяснила, как российские войска потеряли под Авдеевкой 200 единиц бронетехники

За последние три недели РФ потеряла около 200 единиц бронетехники в ходе штурма Авдеевки Донецкой области. Специалисты министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии предполагают, что так произошло из-за эффективности ВСУ. В частности украинские военные используют современное ручное противотанковое оружие и боеприпасы, а также высокоточные артиллерийские системы.



«В ответ на это российские войска, скорее всего, перешли на ведение наступательных действий в этом секторе с использованием пехоты. Украинские войска летом столкнулись с теми же тактическими проблемами, что и атакующие силы», — сказано в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х (Твиттер).



В британской разведке отмечают, что российские штурмы Авдеевки часто характеризовались продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям, поэтому вероятно, что с начала октября РФ уже потеряла несколько тысяч человек личного состава в районе города.



«Российское руководство по-прежнему демонстрирует готовность идти на большие потери личного состава ради незначительных территориальных успехов», — отмечается в сообщении.

2-й Механизированный батальон Президентской бригады продемонстрировал, как уничтожает десятки единиц российской техники на одном из участков под Авдеевкой.