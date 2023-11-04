ЗСУ знищили два російські бронетранспортери в Луганській області
У Луганській області артилеристи 100-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили відразу два російські бронетранспортери. Українські військові розбили два багатоцільові легкі броньовані транспортери-тягачі (МТ-ЛБ).
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