Бойцы СБУ уничтожили «Терминатор» и «Солнцепек»

Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины за неделю уничтожили российскую боевую машину «Терминатор» и тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».



Об этом сообщает СБУ.



Кроме того, только за неделю воины в горячих точках поразили:



▪️ 19 танков

▪️ 12 ББМ

▪️ 9 артсистем и 1 РСЗО

▪️ 3 системы ПВО

▪️ 29 враждебных БпЛА

▪️ 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки

▪️ 60 автомобилей

▪️ 29 вражеских укреплений

▪️ 2 склада из БК



Также спецназовцы СБУ ликвидировали 145 оккупантов.



Напомним, в Луганской области ВСУ уничтожили два российских бронетранспортера.