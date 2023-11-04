Бойцы СБУ уничтожили «Терминатор» и «Солнцепек»

Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины за неделю уничтожили российскую боевую машину «Терминатор» и тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».
Об этом сообщает СБУ.
Кроме того, только за неделю воины в горячих точках поразили:
▪️ 19 танков
▪️ 12 ББМ
▪️ 9 артсистем и 1 РСЗО
▪️ 3 системы ПВО
▪️ 29 враждебных БпЛА
▪️ 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки
▪️ 60 автомобилей
▪️ 29 вражеских укреплений
▪️ 2 склада из БК
Также спецназовцы СБУ ликвидировали 145 оккупантов.
Напомним, в Луганской области ВСУ уничтожили два российских бронетранспортера.