Бійці СБУ знищили «Термінатор» і «Солнцепек»

Спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки України за тиждень знищили російську бойову машину «Термінатор» та важку вогнеметну систему «Солнцепек».



Про це повідомляє СБУ.



Крім того, лише за тиждень воїни у гарячих точках вразили:

▪️ 19 танків

▪️ 12 ББМ

▪️ 9 артсистем та 1 РСЗВ

▪️ 3 системи ППО

▪️ 29 ворожих БпЛА

▪️ 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

▪️ 60 авто

▪️ 29 ворожих укріплень

▪️ 2 склади з БК



Також спецпризначенці СБУ ліквідували 145 окупантів.



Нагадаємо, в Луганській області ЗСУ знищили два російських бронетранспортера.