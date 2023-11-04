Бійці СБУ знищили «Термінатор» і «Солнцепек»

Спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки України за тиждень знищили російську бойову машину «Термінатор» та важку вогнеметну систему «Солнцепек».
Про це повідомляє СБУ.
Крім того, лише за тиждень воїни у гарячих точках вразили:
▪️ 19 танків
▪️ 12 ББМ
▪️ 9 артсистем та 1 РСЗВ
▪️ 3 системи ППО
▪️ 29 ворожих БпЛА
▪️ 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки
▪️ 60 авто
▪️ 29 ворожих укріплень
▪️ 2 склади з БК
Також спецпризначенці СБУ ліквідували 145 окупантів.
Нагадаємо, в Луганській області ЗСУ знищили два російських бронетранспортера.