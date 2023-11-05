Поврежденный в Керчи корабль РФ мог не учавствовать в атаках по Украине — мнение

Поврежденный в Керчи (оккупированный Крым) российский корабль не успел поучаствовать в боевых действиях, считает спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.



«Наш командующий даже намекнул, что словно скальпелем прошлись, это месседж для наших партнеров, какими ракетами, возможно, был поражен этот один из самых современных кораблей, который является носителем крылатых ракет «Калибр». Корабль даже еще не принимал участия в боевых действиях», — сказал он во время общенационального марафона.



Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, комментируя атаку, написал, что удар по заводу «Залив» нанесла украинская тактическая авиация. По его словам, в момент атаки на заводе находился «один из самых современных кораблей ЧФ РФ — носитель крылатых ракет „Калибр“».



«Молодцы, как SCALРелем прошлись», — написал Олещук.

Украинские и российские телеграм-каналы сообщают, что в доках завода был поражен малый ракетный корабль «Аскольд».



4 ноября в Керчи раздались взрывы. Впоследствии были опубликованы кадры попадания по судостроительному заводу, в результате чего на предприятии начался пожар.



В ВСУ подтвердили ракетный удар по судостроительному заводу в Керчи.