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В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение объекта системы ПВО оккупантов в Крыму

30 октября 2023, 11:59

В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение объекта системы ПВО оккупантов в Крыму

В Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение стратегического объекта системы ПВО во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе СтратКома.

«В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

Также СтратКом ВСУ рассказал, что 25 октября уничтожена «система стратегической ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска». «Новости Донбасса» сообщали, что тогда ВСУ нанесли удар ракетой ATACMS.

Напомним, в российских СМИ сегодня писали, что в Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО РФ. 

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