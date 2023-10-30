В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение объекта системы ПВО оккупантов в Крыму

В Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение стратегического объекта системы ПВО во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе СтратКома.



«В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.



Также СтратКом ВСУ рассказал, что 25 октября уничтожена «система стратегической ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска». «Новости Донбасса» сообщали, что тогда ВСУ нанесли удар ракетой ATACMS.



Напомним, в российских СМИ сегодня писали, что в Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО РФ.