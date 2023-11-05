Минобороны РФ признало удар по военному кораблю в Керчи

Минобороны России признало удар по военному кораблю на судостроительном заводе «Залив» в оккупированной Керчи. Об этом сообщает «РИА Новости».



В сообщении утверждается, что ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами. Якобы средствами ПВО сбиты 13 ракет. В Минобороны РФ добавили, что в результате попадания ракеты получил повреждения корабль, находившийся на заводе.



Украинские и российские телеграм-каналы сообщают, что в доках завода был поражен малый ракетный корабль «Аскольд».



Он был построен в рамках проекта 22800 «Каракурт». На воду был спущен в 2021 году, но до сих пор продолжались заводские ходовые испытания.

4 ноября в Керчи раздались взрывы. Впоследствии были опубликованы кадры попадания по судостроительному заводу, в результате чего на предприятии начался пожар.



В ВСУ подтвердили ракетный удар по судостроительному заводу в Керчи.