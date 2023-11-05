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Пошкоджений у Керчі корабель РФ міг не брати участь в атаках по Україні — думка

05 листопада 2023, 11:23

Пошкоджений у Керчі корабель РФ міг не брати участь в атаках по Україні — думка

Пошкоджений у Керчі (окупований Крим) російський корабель не встиг взяти участь у бойових діях, вважає речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат.

 «Наш командувач навіть натякнув, що немов скальпелем пройшлися, це меседж для наших партнерів, якими ракетами, можливо, був вражений цей один із найсучасніших кораблів, який є носієм крилатих ракет «Калібр». Корабель навіть ще не брав участі у бойових діях», — сказав він під час загальнонаціонального марафону.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи атаку, написав, що удару по заводу «Затока» завдала українська тактична авіація. За його словами, у момент атаки на заводі знаходився «один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ — носій крилатих ракет „Калібр“».

«Молодці, як SCALРелем пройшлися», — написав Олещук.

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Українські та російські телеграм-канали повідомляють, що у доках заводу був уражений малий ракетний корабель «Аскольд».

4 листопада в Керчі пролунали вибухи. Згодом було опубліковано кадри влучення по суднобудівному заводу, внаслідок чого на підприємстві почалася пожежа.

У ЗСУ підтвердили ракетний удар по суднобудівному заводу у Керчі.

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