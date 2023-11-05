Зеленский прокомментировал гибель украинских военных на построении в Запорожской области

Президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель военнослужащих 128 горно-штурмовой бригады во время построения в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.



«Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были предприняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал», — сказал Зеленский в вечернем обращении.



Президент отметил, что по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство, началось расследование.



«Главное — установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий — в зоне дострела и аэроразведки врага — знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности. Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными», — подчеркнул Зеленский.

3 ноября в прифронтовом селе Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых собрали и выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии. Погибли более 20 военных.