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Зеленський прокоментував загибель українських військових на шикуванні в Запорізькій області

05 листопада 2023, 22:02

Зеленський прокоментував загибель українських військових на шикуванні в Запорізькій області

Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель військовослужбовців 128 гірничо-штурмової бригади під час шикування в одному із прифронтових населених пунктів Запорізької області.

«Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав», — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження, розпочалося розслідування.

«Головне — встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога — знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними», — наголосив Зеленський.

3 листопада у прифронтовому селі Запорізької області російська ракета потрапила за скупченням військових 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Загинуло понад 20 військових.

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