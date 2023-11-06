Оккупанты ударили по Одессе ракетами и дронами: попали в автомобили с зерном и многоэтажки, 8 пострадавших

Оккупанты атаковали Одессу. Фото: Силы обороны юга Украины

Этой ночью, 6 ноября, российская армия обстреляла Одессу различными типами ракет и ударными дронами. В результате атаки есть значительные повреждения и травмированные среди местного населения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба Сил обороны юга.



«По Одессе ударили предположительно «Ониксом» и «Искандером-М». Попали по центру города и по законсервированному промышленному зданию», — говорится в сообщении.



Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО.



Также оккупанты атаковали город ударными дронами «Shahed-131/136», которые направили по припортовой инфраструктуре Одессы. Известно, что 15 беспилотников уничтожили украинские силы ПВО.



«Попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован», — написал Кипер.



Глава региона добавил, что 8 местных жителей получили ранения.



«Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятеро госпитализированы. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное», — написал Кипер.



Напомним, силы обороны в ночь на 6 ноября уничтожили 15 из 22 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, а также ракету Х-59