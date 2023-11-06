Окупанти вдарили по Одесі ракетами та дронами: влучили в автомобілі з зерном та багатоповерхівки, 8 постраждалих

Окупанти атакували Одесу. Фото: Сили оборони півдня України

Цієї ночі, 6 листопада, російська армія обстріляла Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Внаслідок атаки є значні пошкодження та травмовані серед місцевого населення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба Сил оборони півдня.



«По Одесі вдарили імовірно ракетами «Онікс» та «Іскандер-М». Влучили по центру міста та по законсервованій промисловій будівлі», — йдеться в повідомленні.



Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, який віднесений до спадщини ЮНЕСКО.



Також окупанти атакували місто ударними дронами «Shahed-131/136», які спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. Відомо, що 15 безпілотників знищили українські сили ППО.



«Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

Пожежу оперативно ліквідовано», — написав Кіпер.



Глава регіону додав, що 8 місцевих мешканців отримали поранення.



«Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний», — написав Кіпер.



Нагадаємо, сили оборони в ніч проти 6 листопада знищили 15 з 22 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, а також ракету Х-59.