По населенным пунктам Херсонщины выпустили самое большое количество авиабомб за все время

За минувшие сутки российские оккупационные войска выпустили по населенным пунктам Херсонской области 87 авиабомб — самое большое количество за все время. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



«Вечером российские военные ударили по городу Херсону. Повреждены четыре многоэтажных дома, в одном из них разрушены перекрытия в квартире. К счастью, обошлось без пострадавших. Около 3 ночи враг снова обстрелял город. Повреждены два частных дома», — заявил глава МВС Украины.



Он также добавил, что ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав. Напомним, что по Херсонской области были выпущены около полтысячи снарядов, в результате обстрелов погибли два человека, шесть получили ранения.