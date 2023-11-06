По населеним пунктам Херсонщини випустили найбільшу кількість авіабомб за весь час

Минулої доби російські окупаційні війська випустили по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб — найбільша кількість за весь час. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



«Ввечері російські військові вдарили по Херсону. Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. На щастя обійшлося без постраждалих. Близько 3-ї ночі ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки», — заявив глава МВС України.



Він також додав, що вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав. Нагадаємо, що по Херсонській області було випущено близько півтисячі снарядів, внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, шість отримали поранення.