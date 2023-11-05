Обстрелы Херсонской и Запорожской областей: есть раненые и погибшие

По Херсонской и Запорожской областям за сутки российские войска выпустили сотни снарядов.



По Херсонской области выпущены около полтысячи снарядов, в результате обстрелов погибли два человека, шесть получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.



«За минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов», — написал он в своем Telegram-канале.



Прокудин подчеркнул, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 — получили ранения.



По данным ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение в Херсонском районе.



По Запорожской области российские войска нанесли более ста ударов — по 19 городам и селам — есть разрушения жилых домов. Мирные жители не пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.



«116 ударов по 19 городам и селам Запорожской области — враг продолжает свой террор против мирного населения. 102 артобстрела пришлись по территории населенных пунктов на линии огня, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Белогорья, Малой Токмачки, Каменского, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и Приморского», — написал он в своем Telegram-канале.



Кроме того, проинформировал Малашко, военнослужащие РФ совершили 10 БПЛА-атак по населенным пунктам области.



«Поступило 18 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», — добавил глава Запорожской ОВА.