В порту оккупированного Мариуполя очередной балкер оккупантов встал на загрузку углем

Советник мэра Мариуполя сообщил об очередном балкере в порту. Фото: Петр Андрющенко

В понедельник, 6 ноября, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в морском порту российский балкер стал на загрузку под уголь. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«Уже очередной балкер стал на загрузку под уголь. Объем — 8-9 тыс. тонн. Все идентификаторы отключены», — написал Андрющенко.





Напомним, у российской армии, видимо, наблюдается тенденция нехватки живой силы на передовой, поэтому во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области можно увидеть грузовики с российскими военным, которые едут в сторону Запорожской области.