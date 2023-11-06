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У порту окупованого Маріуполя черговий балкер окупантів став на завантаження вугіллям

06 листопада 2023, 11:10

У порту окупованого Маріуполя черговий балкер окупантів став на завантаження вугіллям

Радник мера Маріуполя повідомив про черговий балкер у порту. Фото: Петро Андрющенко Радник мера Маріуполя повідомив про черговий балкер у порту. Фото: Петро Андрющенко

У понеділок, 6 листопада, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у морському порту російський балкер став на завантаження під вугілля. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Вже черговий балкер став на завантаження під вугілля. Обсяг – 8-9 тис. тонн. Усі ідентифікатори відключено», — написав Андрющенко.



Нагадаємо, у російської армії, мабуть, спостерігається тенденція нестачі живої сили на передовій, тому у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області можна побачити вантажівки з російськими військовими, які їдуть у бік Запорізької області.

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