Возглавили подразделения оккупационных «администраций»: под подозрением жители Лимана и Мангуша

Еще двоим мужчинам, которые, по версии следствия, работали на оккупантов, заочно сообщили о подозрении в коллаборционизме.



По информации Донецкой областной прокуратуры, в июне 2022 года житель пгт Мангуш Мариупольского района перешел на сторону представителей квазиреспублики и занял псевдодолжность «первого заместителя главы администрации Первомайского района ДНР». Чиновник координирует деятельность комитета экономики, отделы ЖКХ, дорожного строительства и транспорта. Кроме того, в отсутствие главы «администрации» выполняет его обязанности.



В тот же период другой мужчина согласился на предложение оккупантов и стал «начальником отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации г. Красный Лиман ДНР». Он отвечал за укомплектование личным составом подразделений гражданской обороны, а также распоряжался фондом защитных сооружений и контролировал строительство. Мужчина мониторил состояние радиационной и химической обстановки, проверял организации и учреждения на соблюдение требований режима секретности, сохранение государственной тайны. После деоккупации населенного пункта украинскими защитниками подозреваемый сбежал на захваченную россиянами территорию.



В настоящее время оба подозреваемых находятся в розыске. Оба мужчины заочно уведомлены о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).Максимальное наказание – 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет с конфискацией имущества.



Напомним, жителя Кременной, которій служит пулеметчиком у оккупантов, будут судить за коллаборационизм.