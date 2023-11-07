Очолили підрозділи окупаційних «адміністрацій»: під підозрою жителі Лимана та Мангуша

Ще двом чоловікам, які, за версією слідства, працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру в колаборціонізмі.



За інформацією Донецької обласної прокуратури, у червні 2022 року мешканець смт Мангуш Маріупольського району перейшов на бік представників квазіреспубліки й обійняв псевдопосаду «першого заступника голови адміністрації Першотравневого району ДНР». «Чиновник» координує діяльність комітету економіки, відділи ЖКГ, дорожнього будівництва та транспорту. Крім того, за відсутності голови «адміністрації» виконує його обов’язки.



У той же період інший чоловік погодився на пропозицію окупантів й став «начальником відділу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій адміністрації м. Красний Лиман ДНР». Він відповідав за укомплектування особовим складом «підрозділів цивільної оборони», а також розпоряджався фондом захисних споруд і контролював будівництво. Чоловік моніторив стан радіаційної та хімічної обстановки, перевіряв організації й установи на дотримання вимог режиму секретності, збереження «державної таємниці». Після деокупації населеного пункту українськими захисниками підозрюваний втік на захоплену росіянами територію.



Наразі обидва підозрювані перебувають у розшуку. Обом чоловікам заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Максимальне покарання – 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років, з конфіскацією майна.



Нагадаємо, жителя Креміної, який служить кулеметником в окупантів, судитимуть за колабораціонізм.