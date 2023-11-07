18 газет и два сайта: будут судить руководителя «медиахолдинга» окупантов

Вероятный глава медиахолдинга оккупантов. Фото: Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя пророссийского «медиахолдинга», поддерживающего военно-политическое руководство РФ и деятельность террористических организаций.



Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Расследованием установлено, что обвиняемый, находясь на временно оккупированной территории Украины, возглавил так называемое государственное унитарное предприятие ДНР «республиканский медиа холдинг». В его состав входят 18 печатных изданий террористической организации «ДНР» и два интернет-сайта. Главной задачей этого «медиахолдинга» является реализация государственной политики РФ.



Под его руководством издания освещают деятельность террористических организаций «ДНР/ЛНР», «депутатов народного совета ДНР» и чиновников РФ. Распространяют информацию о визитах и ​​комментариях так называемого «главы республики». При поддержке представителей государства-агрессора обвиняемый занимается пропагандой среди местного населения.



Руководитель «медиахолдинга» лично систематически выступает в средствах массовой информации с призывами к насильственному изменению конституционного строя и границ территории Украины, поддерживает решения и действия государства-агрессора.



Ему инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору, участие в террористической организации и содействие его деятельности, а также оправдание вооруженной агрессии (3 статьи 109, ч. 2 статьи 110, ч. 1, 5 статьи 111-1, ч. 1 статьи 111-2, ч. 1 статьи 258-3, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины).



Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области российские военные ужесточают контрразведывательный режим.