18 газет та два сайти: судитимуть керівника «медіахолдингу» окупантів

Ймовірний голова медіахолдінга окупантів. Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника проросійського «медіахолдингу», який підтримує військово-політичне керівництво РФ та діяльність терористичних організацій.



Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, очолив так зване «державне унітарне підприємство ДНР «республіканський медіа холдинг». До його складу входять 18 друкованих видань терористичної організації «ДНР» та два інтернет сайти. Головним завданням цього «медіахолдингу» є реалізація державної політики РФ.



Під його керівництвом видання висвітлюють діяльність терористичних організацій «ДНР/ЛНР», «депутатів народної ради ДНР» і високопосадовців РФ. Поширюють інформацію про візити та коментарі так званого «голови республіки». За підтримки представників держави-агресора обвинувачений здійснює пропаганду серед місцевого населення.



Керівник «медіахолдингу» особисто систематично виступає у засобах масової інформації із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та меж території України, підтримує рішення і дії держави-агресора.



Йому інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, участь у терористичній організації та сприяння її діяльності, а також виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1, 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 436-2 КК України).



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські військові посилюють контррозвідувальний режим.