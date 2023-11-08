Влада Словаччини відхилила новий пакет допомоги Україні

Уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на 40,3 мільйона євро.



Про це повідомляє словацький новинний портал Teraz.



Цю допомогу запропонувало ще колишнє керівництво Міністерства оборони Словаччини.



У пакет входили чотири мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62 мм, 5 172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм, 140 реактивних снарядів для ЗРК «Куб», вісім мінометів і 1 200 мін.



Зазначається, загалом Словаччина вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму €671 мільйон.



Нагадаємо, українські військові отримали на озброєння чеські 122 мм реактивні установки залпового вогню Striga.