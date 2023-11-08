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Украина получила чешские РСЗО Striga

08 ноября 2023, 11:44

Украина получила чешские РСЗО Striga

Чешская реактивная система залпового огня BM-21MT Striga. Фото: Excalibur Army Чешская реактивная система залпового огня BM-21MT Striga. Фото: Excalibur Army

Украинские военные получили на вооружение чешские 122-мм реактивные установки залпового огня Striga. Об этом сообщает издание «Мілітарний».

Видео применения новой системы было обнародовано военными. BM-21MT Striga поступила на вооружение 61-й отдельной механизированной бригады.

Ее артиллеристы показали применение боевой машины против оккупантов на передовой. Striga является дальнейшим развитием советской 122-мм реактивной установки БМ-21 «Град», получившей ряд обновлений в системе наведения, а также новое легкое двухосное шасси.

Кроме нее на вооружении артиллерийских подразделений 61 ОМБр также находится более тяжелая чешская RM-70 Vampire, установленная на четырехосное шасси и оснащенная системой автоматической зарядки и дополнительным возимым боекомплектом.

Ранее в сети появилось видео залпового пуска сразу нескольких баллистических ракет оперативно-тактического уровня MGM-140A ATACMS. 

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