Украина получила чешские РСЗО Striga

Чешская реактивная система залпового огня BM-21MT Striga. Фото: Excalibur Army

Украинские военные получили на вооружение чешские 122-мм реактивные установки залпового огня Striga. Об этом сообщает издание «Мілітарний».



Видео применения новой системы было обнародовано военными. BM-21MT Striga поступила на вооружение 61-й отдельной механизированной бригады.



Ее артиллеристы показали применение боевой машины против оккупантов на передовой. Striga является дальнейшим развитием советской 122-мм реактивной установки БМ-21 «Град», получившей ряд обновлений в системе наведения, а также новое легкое двухосное шасси.



Кроме нее на вооружении артиллерийских подразделений 61 ОМБр также находится более тяжелая чешская RM-70 Vampire, установленная на четырехосное шасси и оснащенная системой автоматической зарядки и дополнительным возимым боекомплектом.



Ранее в сети появилось видео залпового пуска сразу нескольких баллистических ракет оперативно-тактического уровня MGM-140A ATACMS.