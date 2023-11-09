В результате удара РФ по иностранному судну погиб украинский моряк

Лоцман судна, который погиб в результате ракетного удара российских войск, имел украинское гражданство. Моряк являлся работником Администрации морских портов. Об этом в эфире «Суспільне. Спротив» сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне ударили почти по капитанскому мостику судна под флагом Либерии. В момент атаки там находился лоцман-украинец.

Ранения также получили три других члена экипажа. Их жизни ничего не угрожает.

«Также была информация о травмировании еще одного работника порта. Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. То, что касается состояния здоровья членов экипажа, госпитализировали только одного, остальные получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна», — рассказала Гуменюк.

Она добавила, что судно достаточно сильно пострадало в результате ракетного удара россиян.

Напомним, вечером 8 ноября россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт в Одесской области. Оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П.

Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. В результате атаки погиб лоцман, трое членов экипажа (граждане Филиппин) получили ранения.