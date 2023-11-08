Российская армия поразила иностранное судно в порту Одессы — погиб лоцман

8 ноября войска РФ ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины с самолетов тактической авиации в Черном море.



Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.



Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт. Трое членов экипажа (граждане Филиппин) ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.



Напомним, оккупанты 8 ноября открыли огонь по Часов Яру, деревне Рай-Александровка и поселку Пивничное. Два человека погибли.