Внаслідок удару РФ по іноземному судну загинув український моряк

Лоцман судна, яке загинув внаслідок ракетного удару російських військ, мав українське громадянство. Моряк був працівником Адміністрації морських портів. Про це в ефірі «Суспільне. Спротив» повідомила представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни вдарили майже по капітанському містку судна під прапором Ліберії. У момент атаки там був лоцман-українець.

Поранення також отримали три інші члени екіпажу. Їхньому життю нічого не загрожує.

Також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Щодо стану здоров'я членів екіпажу госпіталізували лише одного, решта отримали допомогу на місці та залишилися у складі екіпажу на борту судна», — розповіла Гуменюк.

Вона додала, що судно досить сильно постраждало внаслідок ракетного удару росіян.

Нагадаємо, увечері 8 листопада росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту на Одещині. Окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Внаслідок атаки загинув лоцман, троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення.