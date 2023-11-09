У «ДНР» збираються ліквідувати дев'ять шахт

Шахти, які оцінені владою самопроголошеної «ДНР» як «неперспективні», будуть ліквідовані з подальшим переведенням працівників на інші об'єкти.



Про це повідомляє місцевий проросійський ресурс "ДАН", посилаючись на Міністерство енергетики РФ. Із 17 державних вугільних підприємств 8 шахт планують передати в управління потенційним інвесторам. 9 шахт, що залишилися, визнали неперспективними.



Неперспективні шахти планують ліквідувати, співробітників обіцяють перевести на шахти, які залишаються у роботі. Зазначається, якщо співробітник досяг пенсійного віку, йому буде запропоновано вихід на пенсію.



Нагадаємо, з карти довірливого мобілізованого з Волгоградської області викрали 2,3 млн. рублів. Їх вкрала психолог поліції з так званої ЛНР — він віддав їй карту, щоб вона передала її подрузі.