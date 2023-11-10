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В Минобороны РФ сообщили, что над Брянской областью сбили украинский дрон

10 ноября 2023, 16:32

В Минобороны РФ сообщили, что над Брянской областью сбили украинский дрон

Сегодня днем, 10 ноября, над Брянской областью РФ был сбит якобы украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в Telegram.

«Сегодня около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что якобы дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.

Напомним, ранее мы уже писали, что сегодня якобы над Орловской областью был сбит один беспилотник. 

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