У Міноборони РФ повідомили, що над Брянською областю збили український дрон

Сьогодні, 10 листопада, над Брянською областю РФ було збито нібито український безпілотник. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ у Telegram.



«Сьогодні близько 15:00 зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні відомства.



Зазначається, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області.



Нагадаємо, раніше ми вже писали, що сьогодні нібито над Орловською областю було збито одного безпілотника.