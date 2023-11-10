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Наводил оккупантов на укрепрайоны, военную технику и склады: будут судить жителя Славянска

10 ноября 2023, 17:38

Наводил оккупантов на укрепрайоны, военную технику и склады: будут судить жителя Славянска

По версии следствия, мужчина передавал российским военным информацию о расположении ВСУ в Славянске. Его обвиняют в коллаборационизме, сейчас он арестован. 

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Досудебное расследование установило, что в июне 2022 года житель г. Славянска наладил контакт с военнослужащим отдельного мотострелкового полка 1-го Армейского корпуса так называемой народной милиции «ДНР». Он обещал информировать оккупантов о местах постоянной и временной дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.

В течение месяца мужчина, используя мессенджер «Telegram», посылал военному квазиреспублики многочисленные голосовые сообщения о размещении украинских защитников в своем городе и его окрестностях. Он рассказывал о военных объектах, детализировал местонахождение казарм и укрепленных районов. Пытаясь быть максимально полезным для представителей вражеской армии, мужчина подробно описывал им места сосредоточения военной техники и складов с боевыми припасами, добавляя названия улиц и конкретных построек.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Приговора суда обвиняемый ждет под стражей.



Максимальное наказание за санкцией статьи – 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок и конфискацией имущества.

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