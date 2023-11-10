В Славянске в тестовом режиме включат уличное освещение: глава ГВА рассказал детали

В Славянске 10 ноября планируют в тестовом режиме запустить уличное освещение. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«Очень много вопросов поступает на «горячую» линию и ко мне лично по поводу уличного освещения. Желание запустить его есть. И определенные шаги в этом направлении мы делаем», — отметил он.



В свою очередь глава города рассказал, что этот вопрос нужно согласовать с военными. По его словам, соответствующие письма уже направлены.



«Шаг второй — нужно проверить техническое состояние системы уличного освещения. Сегодня будем запускать его в тестовом режиме. Поэтому не пугаемся и сохраняем покой», — заявил он.



Однако Лях добавил, что запустить систему освещения в довоенном объеме не получится из-за технического состояние и финансовой составляющей.





Напомним, в Донецкой области из 289 котельных запущено 187 – это 64,7 процентов. Полностью включено отопление в одиннадцати громадах: Великоновоселковской, Андреевской, Дружковской, Ильиновской, Святогорской, Славянской, Черкасской, Кураховской, Гродовской, Очеретинской и Шаховской.