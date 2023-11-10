Наводив окупантів на укріпрайони, військову техніку та склади: судитимуть жителя Слов’янська

За версією слідства, чоловік передавав російським військовим інформацію про розташування ЗСУ у Слов'янську. Його звинувачують у колабораціонізмі, зараз його заарештовано.



Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року мешканець м. Слов’янська налагодив контакт із військовослужбовцем окремого мотострілецького полку 1-го Армійського корпусу так званої народної міліції «ДНР». Він обіцяв інформувати окупантів про місця постійної та тимчасової дислокації підрозділів Збройних Сил України.



Упродовж місяця чоловік, використовуючи месенджер «Telegram», надсилав військовому квазіреспубліки чисельні голосові повідомлення про розміщення українських захисників у своєму місті та на його околицях. Він розповідав про воєнні об’єкти, деталізував місцезнаходження казарм і укріплених районів. Намагаючись бути максимально корисним для представників ворожої армії, чоловік детально описував їм місця зосередження військової техніки та складів з бойовими припасами, додаючи назви вулиць і конкретних будівель.



Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). На вирок суду обвинувачений чекає під вартою.





Максимальне покарання за санкцією статті – 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на такий самий строк та конфіскацією майна.



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