Численность работников «Метинвеста» сократилась на 90 тысяч человек из-за войны

Численность работников горно-металлургической группы «Метинвест» из-за войны сократилась со 150 тысяч до 60 тысяч человек, а заводы работают сейчас на 20% мощности. Об этом сообщил руководитель проектного офиса генерального директора ООО «Метинвест Холдинг» Александр Водовиз.



«Где-то 150 тысяч — это был „Метинвест“. С этой части у нас осталось 60 тысяч людей», — рассказал он на мероприятии «Формула успеха Украины», организованного NV.

Водовиз напомнил, что Россия оккупировала Мариуполь, где у «Метинвеста» были завод «Азовсталь» и комбинат имени Ильича.



Как считает Водовиз, стимула для возвращения уехавших за границу работников нет.



«У нас проблема № 1 — где взять людей, чтобы запустить заводы. У нас сейчас заводы работают на 20%», — рассказал представитель «Метинвеста».