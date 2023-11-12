Чисельність працівників «Метінвесту» скоротилася на 90 тисяч людей через війну

Чисельність працівників гірничо-металургійної групи «Метінвест» через війну скоротилася зі 150 тисяч до 60 тисяч людей, а заводи зараз працюють на 20% потужності. Про це повідомив керівник проектного офісу генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг» Олександр Водовіз.



«Десь 150 тисяч — це був „Метінвест“. З цієї частини у нас залишилося 60 тисяч людей», — розповів він на заході «Формула успіху України», який організував NV.

Водовіз нагадав, що Росія окупувала Маріуполь, де «Метінвест» мав завод «Азовсталь» і комбінат імені Ілліча.



Як вважає Водовіз, стимулу для повернення працівників, які виїхали за кордон, немає.



«У нас проблема № 1 — де взяти людей, щоб запустити заводи. У нас зараз заводи працюють на 20%», — розповів представник «Метінвесту».