20-летний краматорчанин корректировал огонь оккупантов в районе собственного города — его осудили на 8 лет

Осудили корректировщиков из Донбасса. Фото: СБУ

Реальные сроки заключения получили еще два информатора спецслужб РФ. Они корректировали воздушные атаки на боевые позиции и военную инфраструктуру Сил обороны Донецкой области.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Среди основных целей врага были укрепрайоны, а также места возможного базирования украинских подразделений ПВО и реактивных систем залпового огня в Краматорском районе.



Также по координатам от фигурантов российские захватчики пытались нанести удары по огневым позициям ВСУ под Бахмутом.



Одним из осужденных является 20-летний житель Краматорска, активно распространявший прокремлевские нарративы в разных соцсетях. Таким образом, он попал в поле зрения оккупантов, которые впоследствии дистанционно привлекли его к сотрудничеству.



Еще один осужденный — также местный житель. Он находился на связи с оккупантами из-за боевика подконтрольной им «народной милиции ЛНР».



По материалам Службы безопасности суд признал обоих мужчин виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).



Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил обоим задержанным по 8 лет тюрьмы.



Напомним, Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу России.