Начальника пожежної частини з Рубіжного заочно засудили на 15 років ув’язнення

Суд заочно визнав винним у колабораціонізмі начальника пожежної частини з міста Рубіжне Луганської області.



Про це повідомляє ДБР.



Коли весною 2022 року російські війська захопили Рубіжне, посадовець залишився на тимчасово окупованій території та пішов працювати на загарбників.



Він обійняв посаду «начальника 62 пожежної частини ЛНР». На цій посаді він забезпечував діяльність підрозділу, виконував завдання окупаційної влади, а в інтерв’ю російським пропагандистам розповідав про свою роботу на території захопленого міста.

Засуджений начальник пожежної частини у Рубіжному. Фото: ДБР

Суд визнав начальника пожежної частини винним у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначене покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.



Нагадаємо, 20-річний краматорчанин корегував вогонь окупантів в районі власного міста — його засудили на 8 років.