Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области

Российская армия в очередной раз атаковала территорию вблизи теплоэлектростанции в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. Состоялся обстрел территории вблизи ТЭС Донецкой области», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что никто не пострадал в результате атаки.



Сейчас энергетики ведут осмотр возможных повреждений.



Кроме того, в регионе из-за боевых действий обесточивались более 40 населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.



Напомним, в Донецкой области произошел пожар в шахте. Инцидент произошел 13 ноября.