Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области

Российская армия в очередной раз атаковала территорию вблизи теплоэлектростанции в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
«Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. Состоялся обстрел территории вблизи ТЭС Донецкой области», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что никто не пострадал в результате атаки.
Сейчас энергетики ведут осмотр возможных повреждений.
Кроме того, в регионе из-за боевых действий обесточивались более 40 населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.
Напомним, в Донецкой области произошел пожар в шахте. Инцидент произошел 13 ноября.