Окупанти обстріляли територію ТЕС на Донеччині

Російська армія вкотре атакувала територію поблизу теплоелектростанції на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС Донецької області», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що ніхто не постраждав унаслідок атаки.



Наразі енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень.



Крім того, у регіоні через бойові дії знеструмлювалися понад 40 населених пунктів. Продовжуються ремонтні роботи.



Нагадаємо, на Донеччині сталася пожежа в шахті. Інцидент стався 13 листопада.