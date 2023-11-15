У Селидовому зросла кількість жертв через російський ракетний удар

Окупанти атакували місто Селидове. Фото: Новини Донбасу

У Селидовому рятувальники під завалами багатоповерхового будинку знайшли тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє кореспондент Новин Донбасу.



Таким чином, внаслідок російського ракетного удару по місту кількість загиблих зросла до двох. Ще трьох людей поранено.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада.



Раніше ми писали, що медичний директор Селидівської міської лікарні Олена Дубик повідомила, що двоє постраждалих перебувають у травматологічному відділенні, одна жінка у терапевтичному.



«Жінка у тяжкому стані отримала мінно-вибухові та осколкові травми, відкритий перелом передпліччя. Вночі її прооперували. Було накладено апарат зовнішньої фіксації. У чоловіка мінно-вибухова травма, забій грудної клітки та обох стегон. Вони перебувають під наглядом лікарів», — зазначила вона.



За її словами, ще одна постраждала жінка під час обстрілу знаходилася на вулиці, її стан задовільний, у неї контузія та гіпертонічний криз.