Мешканка Дружківки відзначила 101-й день народження

У вівторок, 14 листопада, мешканка Дружківської громади Марія Фесенко відзначила свій 101 день народження. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Наголошується, що директор Територіального центру соціального захисту населення Дружківської міської ради Наталія Карачор особисто привітала Марію Петрівну.

«100 років – це низка історичних подій, довгий і тернистий життєвий шлях зі злетами та падіннями, це море сліз та радості, розчарувань та віри у краще майбутнє. 100 років – це ціла доба. Кланяємося вашій життєвій мудрості та багатому досвіду. Бажаємо міцного здоров'я, турботи рідних і неодмінно якнайшвидше відсвяткувати нашу перемогу», — звернулася вона до іменинниці.

Марія Фесенко поділилася своїм секретом довголіття: щира молитва і віра в Бога, любов до України, батьків і ближніх продовжує життя. Вона закликала творити добро, адже воно завжди повертається сторицею.

Нагадаємо, мешканці Слов'янська Олександрі Камишанській 13 листопада виповнилося 100 років.