Партизани виявили під Мангушем базу військових РФ зі складом пального та РСЗВ

Військова база під Мангушем. Зображення: Телеграм-канал «АТЕШ»

В окупованому Мангуші Донецької області російські військові розгорнули військову базу.



Про це повідомляє Телеграм-канал «АТЕШ» (військовий партизанський рух на теренах України, окупованих Росією, а також на території Росії). Посилаються на своїх агентів у складі ЗС РФ.

Вказується, що на базі знаходиться склад із пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, командний пункт та штаб.



Нагадаємо, окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку, за добу випустили майже півсотні дронів-камікадзе.