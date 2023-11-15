Фарион уволили из «Львовской политехники»

Языковед Ирина Фарион 15 ноября уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника».



Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.



«Позиция министерства неизменна – людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники», — прокомментировал он.



Напомним, в результате своих действий профессор кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника» и член ВО «Свобода» Ирина Фарион спровоцировала студентов и они вышли на митинг за ее отставку. Основанием стали высказывания Фарион о русскоязычных украинских военных.



Также Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.