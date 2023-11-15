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Фаріон звільнили з «Львівської політехніки»

15 листопада 2023, 21:07

Фаріон звільнили з «Львівської політехніки»

Мовознавиця Ірина Фаріон 15 листопада звільнена з посади професорки кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки», — прокоментував він.

Нагадаємо, внаслідок своїх дій професорка кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» та член ВО «Свобода» Ірина Фаріон спровокувала студентів і вони вийшли на мітинг за її відставку. Підставою стали висловлювання Фаріон про російськомовних українських військових.

Також Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз із висловлювань та публікацій колишнього народного депутата Ірини Фаріон.

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