Фаріон буде позиватися до «Львівської політехніки»

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон, яку в середу, 15 листопада, після низки скандалів, звільнили з посади професора у «Львівській політехніці», прокоментувала таке рішення університету.

У своєму Telegram-каналі Фаріон опублікувала фото копії наказу про звільнення, на якому стоїть друк та підпис начальника відділу кадрів про те, що копія вірна. При цьому Фаріон написала, що «це щось нове у трудовому праві – звільнення без підпису». Вона заявила, що готує позов до суду.

«Все тільки починається, бо кожен фініш – це, насправді, старт. Готую позов до суду», — написала Фаріон.

Вона подякувала студентам та своїм колегам з кафедри.

Раніше повідомлялося, що після низки скандалів за участю Фаріон та звернень чиновників до правоохоронців, у СБУ було розпочато кримінальне провадження стосовно неї. Того ж дня «Львівська політехніка» звільнила Фаріон.