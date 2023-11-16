Жители Луганщины в скором времени начнут получать компенсации за оставшееся в оккупации разрушенное жилье — Лисогор

Раньше получить компенсацию можно было только после деоккупации населенного пункта, но теперь есть изменения в соответствующее постановление КМУ.



Об этом глава Луганской ОВА рассказал на пресс-конференции 16 ноября.



По его словам, областная военная администрация собирала информацию о разрушенном имуществе, которое осталось на ВОТ. Теперь с изменениями в постановление КМУ о компенсации за разрушенное жилье появился механизм, как люди смогут получить деньги.



«Раньше это было возможно только после деоккупации. Мы вышли с инициативой Луганской области о том, что у нас там разрушено жилье и есть возможность использования космического зондирования, где будет ясно видно, если дом уничтожен — то он уничтожен. Будет сразу видно с привязкой к координатам. Сейчас мы ждем только расшифровки, как предоставлять эту информацию, утверждать ее протокольно. Комиссии уже созданы», — сказал Лысогор.



Он также добавил, что в настоящее время насчитывается 177 тысяч переселенцев из Луганской области.



Напомним, бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления взяли в плен российского разведчика на Сватовском направлении.