Жителі Луганщини незабаром почнуть отримувати компенсації за зруйноване житло, яке лишилось в окупації — Лисогор

Раніше отримати компенсацію можна було тільки після деокупації населеного пункту, але тепер є зміни до відповідної постанови КМУ.



Про це очільник Луганської ОВА розповів на пресконференції 16 листопада.



За його словами, обласна військова адміністрація збирала інформацію щодо зруйнованого майна, яке залишилось на ТОТ. Тепер, зі змінами до постанови КМУ про компенсацію за зруйноване житло, з’явився механізм, як люди зможуть отримати гроші.



«Раніше це було можливо тільки після деокупації. Ми вийшли з ініціативою Луганської області про те, що в нас там зруйноване житло і є можливість використання космічного зондування, де буде чітко видно, якщо будинок знищений — то він знищений, Буде одразу видно з прив'язкою до координат. Зараз ми чекаємо лише розшифрування, як надавати цю інформацію, затверджувати її протокольно. Комісії вже створені», — сказав Лисогор.



Він також додав, що наразі нараховується 177 тисяч переселенців з Луганщини.



Нагадаємо, бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу взяли в полон російського розвідника на Сватівському напрямку.