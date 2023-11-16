Суд «ДНР» засудил украинского военного до 25 лет лишения свободы

Сегодня, 16 ноября, суд в «ДНР» приговорил к 25 годам заключения в колонии строгого режима украинского военного Сергея Иванкова. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.



В комитете сообщают, что водитель-радиотелефонист полка «Азов» Сергей Иванков 10 марта 2022 года якобы убил жителя Мариуполя.



«Иванков вместе с сослуживцами располагался на оборудованной боевой позиции в городе Мариуполе. Увидев невооруженного мужчину, он предположил, что гражданин занимает пророссийскую позицию. Исполняя приказ вышестоящего руководства, Иванков расстрелял мирного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления», — говорится в сообщении.



В российском комитете заявили, что Иванков якобы признал свою вину.



Напомним, жителя Старобешевского района и двух дончан подозревают в государственной измене и участии в террористической организации.