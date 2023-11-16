Оккупанты вечером ударили по Херсону: есть жертвы

Российская армия обстреляла Херсон вечером, 16 ноября. В результате атаки есть погибшая и пострадавшие. Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



По словам Прокудина, Херсон находится под массированным огнем российской армии. Сейчас известно о трех пострадавших, их доставили в больницу.



«Среди них 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница», — отметил он.



В свою очередь Мрочко написал, что в результате недавнего обстрела центра Херсона со стороны российских оккупационных войск погибла 75-летняя женщина.



Так, на момент атаки она была в своей квартире.



Напомним, российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области 16 ноября. В результате атаки один человек погиб, еще четверо гражданских получили ранения.